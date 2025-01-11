У Польщі у віці 24 років помер одноклубник ексгравця Динамо

Футбольний клуб Котвиця з польського міста Колобжег повідомив про смерть свого гравця Александера Бєганського. Футболісту було 24 роки.

Про цю трагедію клуб повідомив на своєму сайті.

"З великим сумом і невірою ми отримали звістку про смерть нашого гравця Александера Бєганського. Алек був не тільки талановитим футболістом, але перш за все чудовою людиною, колегою та другом. У цей важкий час наші думки з родиною, близькими та друзями Александера. Алек, ти назавжди залишишся частиною нашої біло-синьої родини", – йдеться у заяві клубу.

Бєганський приєднався до Котвиці лише минулого літа, перейшовши у статусі вільного агента з Легіоновії.

Польський футболіст був одноклубником колишннього гравця Динамо та Карпат Володимира Костевича. 32-річний українець приєднався до колектива з Колобжега у серпні минулого року.

До цього Костевич півроку залишався без клубу – у січні 2024 року він залишив познанську Варту.

Раніше стало відомо, що помер колишній очільник Олімпійського комітету у Польщі.