Ексгравець Динамо перейшов у польський клуб

Колишній захисник Динамо та Карпат Володимир Костевич продовжить кар'єру у польському Сокул Клечев.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

32-річний захисник приєднався до команди на правах вільного агента. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Костевич є вихованцем львівського футболу. Захищав кольори Карпат та польського Леха, після чого у 2020 році став гравцем київського Динамо. Дебютувати за столичний колектив він так і не зумів через травму хрестоподібних зв’язок. У підсумку сторони розірвали контракт у 2022 році.

Останньою командою Костевича була польська Котвиця, до якої оборонець приєднався у сезоні 2024/25.

Сокул Клечева виступає у Другій лізі Польщі. Команда наразі перебуває на 12 сходинці у турнірній таблиці.

Нагадаємо, напередодні ексгравець Манчестер Сіті Бенжамен Менді незабаром приєднається до польської Погоні.