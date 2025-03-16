В шоці навіть дружина: футболіст поцілував та понюхав спітнілу форму Мессі після матчу

Напередодні відбувся матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ, в якому Інтер Маямі вдруге обіграв Кевалір з рахунком 2:0.

Після матчу футболісти, вже традиційно, обмінюються футболками і інтригою було – хто ж отримає цінний атрибут від Ліонеля Мессі.

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Цього разу пощастило захиснику ямайського клубу Джованні Ленгу, який вже після гри поділився кумедним відео. Точніше його дружина.

Кохана футболіста записала на відео, як гравець приміряє на собі форму Мессі, а також цілує і нюхає її. Дружина на фоні ледве стримала сміх.

Нагадаємо, у наступному ранді Ліги чемпіонів Інтер Маямі зустрінеться з Лос-Анджелесом – матчі заплановані на 2 та 9 квітня.

Раніше Мессі виступив із заявою щодо свого майбутнього в американському клубі.