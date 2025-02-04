Аромат перемоги: фанат понюхав на радощах спітнілі шорти зірки Челсі

Напередодні Челсі здолав Вест Гем (2:1) у межах 24-го туру чемпіонату Англії, а після матчу стався доволі кумедний епізод, який став мемом у соціальних мережах.

Лідер "синіх" Енцо Фернандес подарував одному з фанатів на трибунах свої шорти, а той на радощах вирішив їх понюхати.

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Епічності цій ситуації надало те, що все це відбувалося у прямому ефірі і вболівальник миттєво став героєм різних пабліків завдяки своїй "любові" до футболіста.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку Енцо 3 голи і 4 асисти в 22 матчах АПЛ. Контракт гравця з лондонцями розрахований до літа 2031 року.

Не так давно Фернандес став головним героєм різних таблоїдів через дивну причину розставання зі своєю коханою. Футболіст хотів пожити "дорослим і самостійним життям", але вже через три місяці повернувся в родину.