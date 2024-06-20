Гуцуляк: Я вважаю, що у Полісся найкраща база в Україні

Колишній півзахисник Дніпра-1 Олексій Гуцуляк прокоментував своє перебування у Поліссі та поділився враженнями про клубну базу.

Його слова передає Полісся.

"Я спокійно до всього ставлюсь. Там казали, що і в Динамо був інтерес до мене і в Полісся — я спокійно це сприймав. Тому що інтерес може бути: хтось комусь сказав і вже пустили, що це інтерес. А коли вже на серйозному рівні все підходить, коли цікавиться сам президент клубу — це вже зовсім інший рівень.

Коли я дізнався — то так, мені було дуже приємно. Після першої розмови з президентом я дуже сильно загорівся і зрозумів, що хочу тут бути й допомагати команді.

Масштаби! Поля! Для футболіста найголовніше те, на чому він тренується. Якщо поле жахливе — ти не покажеш всього, чого можеш. Тут поля — це килим, поля — топ, будується ще два нових. Я вважаю, що на цей момент в Україні ця база не одна з найкращих, а найкраща. Я думаю, вона буде найкращою в Україні для підготовки", — сказав футболіст.