Наполі планує продати Осімхена влітку

Наполі має намір продати нігерійського форварда Віктора Осімхена, який наразі виступає в оренді за Галатасарай.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Зазначається, що за 26-річним форвардом вже вишикувалася черга з європейським топклубів. Зокрема в трансфері зацікавлений Манчестер Юнайтед, Ювентус, ПСЖ та клуби з Саудівської Аравії.

Сума викупу нігерійця, який зі скандалом пішов з Наполі влітку, складає 75 мільйонів євро для не італійських клубів. У таку ж суму гравця оцінює портал Transfermarkt.

#Napoli will sell Victor #Osimhen in the summer transfer window. Some clubs are interested in the striker, who currently is at #Galatasaray on loan. #ManchesterUnited, #Juventus, #PSG and Saudi Clubs are at the window. He has a release clause (€75M) valid for the foreign clubs — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 13, 2025

Віктор Осімхен у поточному сезоні на правах оренди грає за турецький Галатасарай, за який забив вже 23 голи та відав 5 асистів у 29 матчах.