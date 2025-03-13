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Наполі планує продати Осімхена влітку

Станіслав Лисак — 13 березня 2025, 09:44
Віктор Осімхен (зліва)
Віктор Осімхен (зліва)
Getty Images

Наполі має намір продати нігерійського форварда Віктора Осімхена, який наразі виступає в оренді за Галатасарай.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Зазначається, що за 26-річним форвардом вже вишикувалася черга з європейським топклубів. Зокрема в трансфері зацікавлений Манчестер Юнайтед, Ювентус, ПСЖ та клуби з Саудівської Аравії.

Сума викупу нігерійця, який зі скандалом пішов з Наполі влітку, складає 75 мільйонів євро для не італійських клубів. У таку ж суму гравця оцінює портал Transfermarkt.

Віктор Осімхен у поточному сезоні на правах оренди грає за турецький Галатасарай, за який забив вже 23 голи та відав 5 асистів у 29 матчах.

Манчестер Юнайтед Наполі ПСЖ Ювентус Віктор Осімхен

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