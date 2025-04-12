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Мілан близький до призначення нового спортивного директора

Володимир Максименко — 12 квітня 2025, 12:54
Мілан близький до призначення нового спортивного директора
Мілан

Мілан близький до призначення нового спортивного директора, ким стане Джованні Сарторі.

Про це повідомляє Sempre Milan.

Наразі спеціаліст обіймає аналогічну посаду у Болоньї, але "россонері" готові заплатити відступні за Сарторі. На думку босів Мілана, він ідеально підходить під профайл директора клубу.

Іншим кандидатом на посаду директора був Іглі Таре, який працював у Лаціо з 2008 по 2023 рік.

Раніше повідомлялось, що Мілан відмовився від послуг скандального ексдиректора Ювентуса та Арсенала.

Болонья Мілан Чемпіонат Італії, Серія А

Мілан

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