Фоден став найкращим гравцем року за версією ПФА

Нападник Манчестер Сіті Філ Фоден став найкращим гравцем 2024 року в Англійській Прем'єр-лізі (АПЛ).

Про це повідомляє пресслужба ПФА.

24-річний англієць вперше отримав цю нагороду. У попередньому сезоні Фоден зіграв 35 матчів у Прем'єр-лізі, забив 19 голів та віддав 8 асистів.

Приз найкращому гравцю сезону за версією PFA вручається з 1974 року, минула нагорода дісталася Ерлінгу Холанду, який разом із командою виграв АПЛ, Кубок Англії та Лігу чемпіонів.

Phil Foden is the PFA Players’ Player of the Year 🏆 pic.twitter.com/V2nQ6RgrO7 — Professional Footballers' Association (@PFA) August 20, 2024

Зазначимо, що Професійна футбольна асоціація є об'єднанням для професійних гравців в Англії і Вельсі. Це найстаріша у світі професійна асоціація спортсменів яка налічує 4000 членів.

Раніше була визначена символічна збірна АПЛ 2024 року та найкращий молодий гравець, ним став одноклубник Михайла Мудрика.