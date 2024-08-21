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Фоден став найкращим гравцем року за версією ПФА

Станіслав Лисак — 21 серпня, 00:24
Фоден став найкращим гравцем року за версією ПФА
Пресслужба Манчестер Сіті

Нападник Манчестер Сіті Філ Фоден став найкращим гравцем 2024 року в Англійській Прем'єр-лізі (АПЛ).

Про це повідомляє пресслужба ПФА.

24-річний англієць вперше отримав цю нагороду. У попередньому сезоні Фоден зіграв 35 матчів у Прем'єр-лізі, забив 19 голів та віддав 8 асистів.

Приз найкращому гравцю сезону за версією PFA вручається з 1974 року, минула нагорода дісталася Ерлінгу Холанду, який разом із командою виграв АПЛ, Кубок Англії та Лігу чемпіонів.

Зазначимо, що Професійна футбольна асоціація є об'єднанням для професійних гравців в Англії і Вельсі. Це найстаріша у світі професійна асоціація спортсменів яка налічує 4000 членів.

Раніше була визначена символічна збірна АПЛ 2024 року та найкращий молодий гравець, ним став одноклубник Михайла Мудрика.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Сіті Філ Фоден

Філ Фоден

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