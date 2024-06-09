ЛНЗ оголосив про відхід захисника команди

Черкаський ЛНЗ припинив співпрацю із захисником Олегом Тарасенком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Тарасенко приєднався до команди весною 2021 року, за цей час він відіграв у 47 матчах. Оборонець пройшов шлях від чемпіонства в аматорах до дебютного виходу в УПЛ для Черкас.

ЛНЗ у сезоні-2023/24 посів 7-ме місце в чемпіонаті України, а Олег відіграв 7 зустрічей за черкаський клуб.

Напередодні Андрій Полтавець прийняв рішення залишити посаду президента черкаського клубу. За період його керівництва ЛНЗ пройшов шлях від чемпіонату області до Української Прем’єр-ліги.