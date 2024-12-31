Реал працює над підписанням захисника Ліверпуля

Захисник Ліверпуля та збірної Англії Трент Александр-Арнольд може продовжити кар'єру в мадридському Реалі.

Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.

"Вершкові" мають намір підписати угоду з англійцем на правах вільного агента. Александр-Арнольд досі не досяг домовленості з мерсисайдцями щодо підписання нового контракту.

#RealMadrid are working to sign Trent #AlexanderArnold as a free agent at the end of the season. The right fullback has no reached an agreement with #Liverpool to extend the contract, as of now. #transfers #LFC https://t.co/IzUZ4tzaaX — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 30, 2024

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль запропонував 26-річному крайньому захиснику зарплату в розмірі 20 млн фунтів стерлінгів на рік, якщо він погодиться підписати чотирирічну угоду з клубом.

Також сам футболіст висловився про переговори щодо нового контракту з "червоними".

Чинна угода між захисником та Ліверпулем розрахована до літа 2025 року. У поточному сезоні Трент зіграв 18 матчів у всіх турнірах, в яких віддав три асисти.