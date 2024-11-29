Мессі: Думка про повернення в Барселону завжди в моїй голові
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Футболіст Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі заявив, що завжди думає про повернення до Барселони.
Слова 8-разового володаря Золотого м'яча передає інсайдер Фабріціо Романо.
"Моє життя – це життя в Барселоні, це мій дім. Навіть після того, як ми поїхали, думка про повернення завжди залишалася в наших головах. Я відчуваю себе каталонцем, я дуже сумую за Барселоною. Ми маємо намір повернутися і жити там, тому що це наш дім", – заявив Мессі.
Аргентинець є вихованцем Барселони, за першу команду виступав у 2004 – 2021 роках. З 778 голами аргентинець є найкращим бомбардиром у історії каталонського клубу.
З літа 2023 року форвард виступає в США за Інтер Маямі, контракт з яким розрахований до кінця грудня 2025 року.
Раніше повідомлялося, що Ліонель Мессі може повернутися до Барси у 2026 році для підготовки до чемпіонату світу-2026.