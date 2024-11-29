Мессі: Думка про повернення в Барселону завжди в моїй голові

Футболіст Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі заявив, що завжди думає про повернення до Барселони.

Слова 8-разового володаря Золотого м'яча передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Моє життя – це життя в Барселоні, це мій дім. Навіть після того, як ми поїхали, думка про повернення завжди залишалася в наших головах. Я відчуваю себе каталонцем, я дуже сумую за Барселоною. Ми маємо намір повернутися і жити там, тому що це наш дім", – заявив Мессі.

🔵🔴 Leo Messi: “My life is living in Barcelona, it is my home”.



“Even after we left, the idea of returning always remained in our mind”.



“I feel Catalan, I miss Barcelona so much. Our intention is to return to live there because it is our home”. pic.twitter.com/HmfnmgTjuW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2024

Аргентинець є вихованцем Барселони, за першу команду виступав у 2004 – 2021 роках. З 778 голами аргентинець є найкращим бомбардиром у історії каталонського клубу.

З літа 2023 року форвард виступає в США за Інтер Маямі, контракт з яким розрахований до кінця грудня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Ліонель Мессі може повернутися до Барси у 2026 році для підготовки до чемпіонату світу-2026.