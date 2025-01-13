Футболіст врятував кубковий матч: гравець англійського клубу відремонтував прожектор у розпал гри

У футболі буває всяке: червоні картки, автоголи, серії пенальті… Але щоб гравець лагодив прожектор під час матчу? Це рідкість! Саме такий незвичайний випадок стався під час кубкової гри Сіттінгборна проти Солсбері у п'ятому раунді FA Trophy.

Коли матч перебував у розпалі, а рахунок залишався 0:0, стадіон у Кенті занурився в темряву – зламався один із прожекторів. Гра була під загрозою зриву, адже за правилами матч не може продовжуватися без належного освітлення. Але Сіттінгборн мав у своєму складі не лише захисника, а й досвідченого електрика!

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24-річний Ліам Сміт, який працює електриком у повсякденному житті, швидко оцінив ситуацію і взявся за роботу. За допомогою інструментів він за 15 хвилин полагодив прожектор і повернув світло на поле.

"Я побачив, що проблема в автоматичних вимикачах, і швидко все полагодив," – розповідає Сміт.

Після невеликої паузи команди повернулися на поле, і Сіттінгборн здійснив справжнє диво, здолавши фаворитів з рахунком 2:1.

Завдяки цьому несподіваному героїзму клуб вперше за 140 років своєї історії дійшли до п'ятого раунду Кубка.

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Віцеголова клубу Ендрю Марджерам підтвердив, що якби гру скасували, це стало б серйозним фінансовим ударом для клубу. На матч зібралося близько 700 глядачів, і їхня підтримка допомогла команді здобути важливу перемогу.