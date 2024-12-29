Довбик вийде у старті Роми на матч 18 туру Серії А проти Мілана

Український нападник італійської Роми Артем Довбик вийде у стартовому складі на матч 18 туру Серії А проти Мілана.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок Мілан – Рома відбудеться сьогодні, 22 грудня, початок о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що нападник італійської Роми та збірної України потрапив до списку найкращих футболістів 2024 року за версією The Guardian.

Нагадаємо, цього сезону Артем Довбик зіграв за Рому 22 матчі у всіх турнірах, забив 9 голів та віддав 2 асисти.

Напередодні, тренер збірної України Сергій Ребров визначив ключову проблему форварда, але відмітив, що Артем зараз знаходиться не в оптимальній фізичній формі.