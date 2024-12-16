Це була заготовка: Вівчаренко прокоментував гол Ваната у ворота Вереса

Захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко заявив, що гол Владислава Ваната у ворота Вереса в матчі 17 туру УПЛ був заготовкою.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Звісно, у нас є свої заготовки. Хлопці сьогодні реалізували одну з них, молодці, що вдалося. Ванат хороший нападник, бомбардир, тому він повинен забивати багато голів", – сказав Вівчаренко.

Зауважимо, що сам автор результативного удару заявив, що це була імпровізація. Про це також сказав півзахисник киян Олександр Піхальонок.

За підсумками першої частини сезону саме кияни лідирують в УПЛ, маючи в активі 43 очка за 17 турів. На другому місці йде Олександрія, у якої 38 балів.