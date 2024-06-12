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Футболіст Динамо U-19 зацікавив клуби Іспанії та Італії

Микола Дендак — 12 червня, 07:25
Футболіст Динамо U-19 зацікавив клуби Іспанії та Італії

17-річний правий вінгер київського Динамо U-19 Кирило Пашко зацікавив Жирону Б, молодіжні команди Фіорентини та Болоньї, а також Аталанту U-23.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

Зазначається, що керівництво киян не стане на заваді трансферу, проте захоче отримати замолодого таланта якомога більше грошей. У сезоні-2023/24 Пашко відіграв за юнацьку команду динамо 14 матчів та забив 1 м'яч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що молодий нападник киян Матвій Пономаренко зацікавив Боруссію Дортмунд, а також два клуби Англійської Прем'єр-Ліги Вулвергемптон та Брентфорд.

Аталанта Болонья Динамо U-19 Жирона Фіорентина

Динамо U-19

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