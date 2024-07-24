Бражко: Ми з сербами навіть не хотіли говорити, все показали на полі

Опорний півзахисник Динамо Володимир Бражко вважає, що в грі кваліфікації Ліги чемпіонів з сербським Партизаном (6:2) кияни показали все на полі замість розмов.

Слова Бражка з місця подій передає журналіст Володимир Крупчук.

— Не пригадаю таку гру Динамо Дуже задоволений. Так, якби ще не пропустили два м'ячі, то було б краще. Забили шість і могли б ще забивати. Але ще другий матч, треба концентруватися і ще треба сказати слова на виїзді.

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— На початку матчу була якась сутичка і ти був одним з головних. Що там було?

— Я приймав м'яч і нападник прямою ногою пішов мені в бедрову кістку. Я не знаю, чому не дивилися VAR. Я був шокований, що вони не подивилися. Він дав жовту картку. У нас в УПЛ би одразу вилучили. Друга хвилина, такий фол. От шрам.

Ми з сербами навіть не хотіли говорити. Ми все показали у грі. Але в Сербії не буде легко Ми проаналізуємо їх, вони нас проаналізують. Так, у нас є запас, але все починається з 0:0. Треба бути обережним і сконцентрованим з першої до останньої хвилини. Сподіваюсь все буде добре.

Володимир Крупчук з Любліна