Динамо розбило Партизан: репортаж з місця подій

Київське Динамо розгромило сербський Партизан у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Цього року Динамо своїм домашнім стадіоном для єврокубкових ігор обрало Люблін. Схоже, що вирішальним фактором на користь Любліна була саме логістика. Найближче місто у Польщі зі стадіоном, який дозволяє приймати матчі такого рівня.

Стадіон у Любліні — це сучасна чисто футбольна арена побудована у 2014 році на 15 500 місць. Арена є домашньою для Мотору Люблін, який саме цього сезону повернувся в Екстракласі після 32-річної перерви.

У неділю, 21-го липня, Мотор зіграв першу гру в Екстракласі (програв Ракуву з Кочергіним 0:2). На цьому матчі був Sold-out ще за декілька днів до гри.

Чого не скажеш про матч Динамо. Поєдинок Ліги чемпіонів не викликав ажіотажу серед місцевих уболівальників. Стадіон був лише на третину заповнений в основному українськими фанатами (4712 глядачів). Уболівальники ж Мотору взагалі противники того, що на цьому стадіоні грає ще хтось. Я поцікавився у польського журналіста, чому ж фанати проти того, що на їхньому стадіоні грають єврокубки. Він це пояснив тим, що фанати переживають за стан газону та вважають, що українцям все дають безплатно, хоча це звісно не так. Кілька разів у розмові згадував, що тут також можливі російські наративи, що у фанатів склалась така думка.

Вчора головний тренер киян Олександр Шовковський розпочав із сильної промови, засуджуючи дії Партизана, що ті поїхали до країни-терориста на братський турнір. Крім офіційної промови, Динамо також скасувало усі офіційні передматчеві заходи, такі як прийом команди-гостей. Перед матчем також не відбулось традиційного рукостискання, а лише вітання дотиком кулаків.

Шовковський випустив доволі прогнозований атакувальний стартовий склад, 4-1-1-3-1. Здивувала хіба що відсутність Тимчика, навіть на лаві запасних. Хоча жодних повідомлень про його травму не було. Кияни розпочали з атак. Особливо нагнітали ситуацію наші фланги Кабаєв-Ярмоленко. Вони і створили перший момент. Кабаєв прострілював з ударом, від воротаря мʼяч опинився в другому куті воротарського, звідки Ярмоленко бив через себе, але вище.

Після одного моменту гра проходила спокійно, поки Караваєв не вирішив привезти сам собі проблеми. Звичайний епізод, Караваєв відтер нападника корпусом, але чомусь вирішив розвертатись в штрафному в сторону своїх воріт. Як можна так розхлябано і недисципліновано зіграти на такому рівні, не розумію. Але форвард встиг поставити ногу, разом з якою Олександр вибив м'яч. Арбітр дав пограти ще, мабуть, пів хвилини, але потім вирішив переглянути VAR. Пенальті! Бразильський легіонер Матеус Салданья реалізував пенальті "паненкою".

Після пропущеного голу в грі Динамо нічого не змінилось. Кияни, так само як і до матчу втілювали впевненість. І це я пишу не через фінальний рахунок. А дійсно Динамо так атакувало немов би знало, що голи мають прийти.

І вони прийшли. Так, не без долі везіння, але ж голи. Просто вбивча шестихвилинка від киян наприкінці тайму розпочали Кабаєв і Шапаренко. Чимось схожий гол Шапаренка на гол словакам на Євро. Також простріл з флангу і удар з центра штрафної. Нагнітання біля воріт сербів продовжувалось. Кабаєв і Ярмоленко дуже мучали захист гостей. І через 3 хвилини масована атака завершилась відскоком на Бражка, який злету з відскоком від газону від дальньої штанги поклав шедевр. Партизан нічого не міг зробити, а атаки продовжувались. І на компенсованій хвилині з паса Ваната Караваєву допоміг рикошет і мʼяч перелетів кіпера — 3:1.

У другому таймі кияни не зупинялись. Прохід Кабаєва зі своєї половини завершився точним ударом у кут — 4:1. Владислав дійсно заслужив цей гол, за всі ті атаки у першій половині. Гол Партизана видався випадковістю. Одна із небагатьох контратак, завершилась прострілом по лінії воріт, яку замкнув той же бразилець Салданья.

У Динамо ж було безліч моментів. Деколи здавалось, що кияни робили у штрафному майданчику суперника, що хотіли, але в останній момент захисники відчайдушно кидались під удари.

Гарматний постріл Бражка відбив воротар, але першим на мʼячі був Волошин, який віддав Попову — 5:2. І на закінчення дебютний гол Піхальонка з паса того ж Волошина. Наскільки ж мудро зіграв Олександр, пробивши не на силу, а на точність поміж ніг захиснику у кут воріт — 6:2

Динамо повністю декласувало "солянку" Партизана (у стартовому складі сербів було лише три місцеві футболісти, інші ж це представники Гондурасу, Бельгії, Боснії та Герцеговини, Південної Кореї, Норвегії, Кюрасао, Бразилії, ДР Конго). Залишилось лише підтвердити перевагу у Белграді та готуватись до Рейнджерс.

Володимир Крупчук з Любліна