Попов розповів, що йому не подобається у тренуваннях

Захисник київського Динамо та збірної України Денис Попов розповів, що йому не подобається виконувати вправи на витривалість. Проте він розуміє, наскільки вони важливі.

Слова футболіста передає пресслужба клубу.

"Ці вправи в загалі не в кайф, але вони потрібні, щоб підійти до поновлення сезону, першої офіційної гри, в оптимальних кондиціях. В принципі, нічого нового для нас немає, робимо завжди одне й те ж саме ", – сказав Попов.

Також захисника запитали, як себе проявляє молодь киян, яка поїхала на збори з основною командою, а також футболіст Руха Богдан Слюбик. Проте Денис вважає, що після першого тренування зарано робити висновки.

" Це було лише перше тренування, подивимося, що буде надалі. Напевно, у тих гравцях, які приїхали сюди, побачили щось, тому й узяли передивитися. Сподіваюся, вони підсилять нас та допоможуть у майбутньому. Сьогодні в основному бігали по колу, тож про Слюбика поки нічого сказати не можу ".

Нагадаємо, напередодні Динамо оголосило список футболістів, що відправились на збори у Туреччину. Із розкладом матчів можна ознайомитись тут.