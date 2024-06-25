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Ворскла близька до підписання основного гравця Чорноморця

Микола Дендак — 25 червня, 09:15
Ворскла близька до підписання основного гравця Чорноморця

Нігерійський нападник данського Горсенса Самсон Ієде, який минулий сезон провів у оренді в Чорноморці, став трансферною ціллю Ворскли.

Про це повідомляє Tipsbladet.

Зазначається, що полтавський клуб домовився про трансфер з Горсенсом і для остаточного завершення угоди лишилося владнати декілька деталей.

У сезоні-2023/24 нігерієць зіграв 29 матчів за одеську команду, забив 2 м'ячі та віддав 3 гольові передачі.

Нагадаємо, нещодавно Ворскла заявила свою другу команду в Другу лігу України. Головним тренером вперше в історії українських чемпіонатів стала жінка.
Ворскла Чорноморець

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