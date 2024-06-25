Ворскла близька до підписання основного гравця Чорноморця

Нігерійський нападник данського Горсенса Самсон Ієде, який минулий сезон провів у оренді в Чорноморці, став трансферною ціллю Ворскли.

Про це повідомляє Tipsbladet.

Зазначається, що полтавський клуб домовився про трансфер з Горсенсом і для остаточного завершення угоди лишилося владнати декілька деталей.

У сезоні-2023/24 нігерієць зіграв 29 матчів за одеську команду, забив 2 м'ячі та віддав 3 гольові передачі.