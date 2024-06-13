Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері де Лігта
Манчестер Юнайтед може підписати захисника Баварії та збірної Нідерландів Маттейса де Лігта.
Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Платтенбург.
Головний тренер манкуніанців Ерік тен Гаг захоплюється грою нідерландського центрбека і МЮ в пошуках гравця такого амплуа.
Зазначається, що де Лігт може покинути Баварію, якщо надійде хороша пропозиція. Нагадаємо, що мюнхенці близькі до підписання центрального захисника Штутгарта Хірокі Іто.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед хоче обмінятися гравцями з Ювентусом.