Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері де Лігта

Манчестер Юнайтед може підписати захисника Баварії та збірної Нідерландів Маттейса де Лігта.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Платтенбург.

Головний тренер манкуніанців Ерік тен Гаг захоплюється грою нідерландського центрбека і МЮ в пошуках гравця такого амплуа.

Зазначається, що де Лігт може покинути Баварію, якщо надійде хороша пропозиція. Нагадаємо, що мюнхенці близькі до підписання центрального захисника Штутгарта Хірокі Іто.

🚨🆕🔴 Understand Manchester United is closely monitoring the situation of Matthijs de Ligt!



Erik ten Hag is still a big fan of de Ligt, and #MUFC is looking for a new center-back.



De Ligt is allowed to leave FC Bayern for a suitable offer. Also, because Ito will sign today… pic.twitter.com/RGEXcBYEws — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 13, 2024

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед хоче обмінятися гравцями з Ювентусом.