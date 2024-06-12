Манчестер Юнайтед хоче обмінятися гравцями з Ювентусом

Керівництво Манчестер Юнайтед планує обміняти 22-річного Мейсона Грінвуда на 20-річного Сем'юела Ілінга-Джуніора з Ювентуса.

Про це повідомляє TuttoJuve.

Зазначається, що ціна англійця в 30-35 мільйонів фунтів стерлінгів є занадто високою для "старої синьйори", тому обговорюється угода "гроші плюс гравець".

Окрім "червоних дияволів", інтерес до футболіста проявляють Болонья, Аталанта та Астон Вілла. Англійська команда також готова на обмін, вона пропонує бразильця Дугласа Луїса.

У поточному сезоні Сем'юел зіграв 27 матчів за свій клуб, забив 1 м'яч та віддав 2 голові передачі.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Ерік тен Гаг залишиться головним тренером Манчестер Юнайтед.

У сезоні-2023/24 його команда посіла 8 сходинку в Англійській Прем'єр-лізі, проте перемога в Кубку Англії гарантувала МЮ участь в Лізі Європи.