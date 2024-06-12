Баварія підпише японського захисника Штутгарта

Баварія завершує трансфер центрального захисника Штутгарта Хірокі Іто.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Угода вже завершена, про перехід буд оголошено найближчим часом. За перехід японця мюнхенці заплатять 30 млн євро, що було прописано в його клаусулі.

25-річний гравець підпише контракт до 2028 року.

У минулому сезоні він відіграв 29 матчів, в яких віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що основний захисник Баєра Йонатан Та близький до переходу в Баварію. Також німецький гранд зацікавлений у підписанні контракту з українцем Олександром Зінченком.