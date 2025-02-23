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Кімміх близький до продовження контракту з Баварією

Станіслав Лисак — 23 лютого 2025, 15:10
Йозуа Кімміх
Йозуа Кімміх
Getty Images

Півзахисник Баварії та збірної Німеччини Йозуа Кімміх може підписати новий контракт з мюнхенським клубом.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенбург.

Очікується, що угода буде узгоджена протягом найближчих днів. Зазначається, що контракт буде розрахований, як мінімум до 2028 року.

Наразі уточнуються останні деталі з гравцем. Зазначається, що Кімміх не проводив переговорів з Реалом та Ліверпулем, попри численні чутки в ЗМІ.

Чинний контракт Кімміха з мюнхенським клубом чинний до 30 червня 2025-го. У поточному хавбек зіграв 35 матчі у всіх турнірах, в яких зміг забити один гол та віддати 10 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 50 мільйонів євро.

Раніше директор Баварії Макс Еберль назвав Кімміха майбутнім капітаном команди після того, як Мануель Ноєр завершить кар'єру.

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