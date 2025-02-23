Кімміх близький до продовження контракту з Баварією
Півзахисник Баварії та збірної Німеччини Йозуа Кімміх може підписати новий контракт з мюнхенським клубом.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенбург.
Очікується, що угода буде узгоджена протягом найближчих днів. Зазначається, що контракт буде розрахований, як мінімум до 2028 року.
Наразі уточнуються останні деталі з гравцем. Зазначається, що Кімміх не проводив переговорів з Реалом та Ліверпулем, попри численні чутки в ЗМІ.
Чинний контракт Кімміха з мюнхенським клубом чинний до 30 червня 2025-го. У поточному хавбек зіграв 35 матчі у всіх турнірах, в яких зміг забити один гол та віддати 10 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 50 мільйонів євро.
Раніше директор Баварії Макс Еберль назвав Кімміха майбутнім капітаном команди після того, як Мануель Ноєр завершить кар'єру.