Педрі: Барселона спробує завоювати требл цього сезону
Педрі
Getty Images
Півзахисник Барселони Педрі вважає, що його команда здатна поборотися за всі трофеї в сезоні-2024/2025.
Про це іспанський хавбек розповів після перемоги над мадридським Атлетико в півфіналі Кубку Іспанії.
"Требл, а чому б і ні? Ми постараємося. Будемо боротися за всі трофеї і спробуємо подарувати вболівальникам багато радості в цьому сезоні. Золотий м'яч? Це мрія... але знову ж таки, спочатку командні титули. Це мій пріоритет", – підсумував іспанець.
Нагадаємо, що у фіналі Кубку Іспанії каталонців очікує матч проти мадридського Реала, який у непростому протистоянні виявився сильнішим за Сосьєдад.
Зауважимо, що Барселона продовжує боротьбу в усіх турнірах, в яких бере участь. Каталонці наразі очолюють турнірну таблицю Ла Ліги, а також наступного тижня зіграють поєдинок 1/4 Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд.
Педрі в поточній кампанії є одним з найкращих гравців "блаугранас", провівши 45 матчів в усіх турнірах, у яких йому вдалося забити 5 голів та віддати 7 асистів.