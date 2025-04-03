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Педрі: Барселона спробує завоювати требл цього сезону

Станіслав Лисак — 3 квітня 2025, 10:36
Педрі
Педрі
Getty Images

Півзахисник Барселони Педрі вважає, що його команда здатна поборотися за всі трофеї в сезоні-2024/2025.

Про це іспанський хавбек розповів після перемоги над мадридським Атлетико в півфіналі Кубку Іспанії.

"Требл, а чому б і ні? Ми постараємося. Будемо боротися за всі трофеї і спробуємо подарувати вболівальникам багато радості в цьому сезоні. Золотий м'яч? Це мрія... але знову ж таки, спочатку командні титули. Це мій пріоритет", – підсумував іспанець.

Нагадаємо, що у фіналі Кубку Іспанії каталонців очікує матч проти мадридського Реала, який у непростому протистоянні виявився сильнішим за Сосьєдад.

Зауважимо, що Барселона продовжує боротьбу в усіх турнірах, в яких бере участь. Каталонці наразі очолюють турнірну таблицю Ла Ліги, а також наступного тижня зіграють поєдинок 1/4 Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд.

Педрі в поточній кампанії є одним з найкращих гравців "блаугранас", провівши 45 матчів в усіх турнірах, у яких йому вдалося забити 5 голів та віддати 7 асистів.

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