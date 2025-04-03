Педрі: Барселона спробує завоювати требл цього сезону

Півзахисник Барселони Педрі вважає, що його команда здатна поборотися за всі трофеї в сезоні-2024/2025.

Про це іспанський хавбек розповів після перемоги над мадридським Атлетико в півфіналі Кубку Іспанії.

"Требл, а чому б і ні? Ми постараємося. Будемо боротися за всі трофеї і спробуємо подарувати вболівальникам багато радості в цьому сезоні. Золотий м'яч? Це мрія... але знову ж таки, спочатку командні титули. Це мій пріоритет", – підсумував іспанець.

🔵🔴 Pedri: “Treble? Why not? We will try. We'll fight for everything and try to give the fans a lot of joy this season”.



“Ballon d’Or? It’s a dream… but again, team titles first. It’s my priority”. pic.twitter.com/5U5CRX6Idj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 2, 2025

Нагадаємо, що у фіналі Кубку Іспанії каталонців очікує матч проти мадридського Реала, який у непростому протистоянні виявився сильнішим за Сосьєдад.

Зауважимо, що Барселона продовжує боротьбу в усіх турнірах, в яких бере участь. Каталонці наразі очолюють турнірну таблицю Ла Ліги, а також наступного тижня зіграють поєдинок 1/4 Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд.

Педрі в поточній кампанії є одним з найкращих гравців "блаугранас", провівши 45 матчів в усіх турнірах, у яких йому вдалося забити 5 голів та віддати 7 асистів.