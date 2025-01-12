Барселона може виключити Араухо із заявки на Суперкубок Іспанії проти Реала

Керівництво Барселона незадоволене поширенню чуток про можливий відхід центрального захисника команди Рональда Араухо.

Про це повідомляє Marca.

Каталонці впевнені, що уругвайський центрбек залишиться в клубі протягом багатьом років. Новини про можливий перехід в Ювентус, на думку "блаугранас", є недоцільними.

Барселона вважає, що Араухо мав запобігти поширенню чуток про можливий відхід до фіналу Суперкубка Іспанії, який відбудеться сьогодні, 12 січня, о 21:00 за київським часом.

Каталонці можуть залишити уругвайського гравця за межами заявки на цей матч через цю ситуацію.

Раніше повідомлялося, що Рональд Араухо не відповів на пропозицію клубу продовжити контракт, який завершується 30 червня 2026 року. У зв'язку з цим каталонці готові продати його за 60-70 млн євро.

Араухо нещодавно відновився від травми, яку отримав у чвертьфінальному матчі Копа Америка-2024 проти Бразилії. З того часу оборонець відіграв 1 матч за каталонців.

25-річний захисник відіграв 37 матчів у минулому сезоні за Барселону, відзначившись голом та двома асистами. Уругваєць вважається одним із найкращих центрбеків світу. Його трансферна вартість за версією Transfermarkt оцінюється в 55 млн євро.