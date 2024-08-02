Фулгем підписав вихованця Арсенала, чий дебют стався в матчі проти Ворскли
Фулгем підписав атакувального півзахисника Арсенала Еміля Сміт-Роу.
Про це "дачники" повідомили на своєму офіційному сайті.
Контракт Сміт-Роу з новим клубом розрахований до літа 2029 року. Також в угоді прописана опція продовження на ще один сезон. За інформацією Sky Sports, Фулгем заплатив Арсеналу 27 мільйонів євро.
Зазначимо, що Еміл перебував у системі Арсенала з 10-річного віку, а з 2018 року грав за першу команду (з перервами на оренди в Лейпциг та Гаддерсфілд). Його дебют у дорослому футболі стався 20 вересня, коли "каноніри" з рахунком 4:2 перемогли полтавську Ворсклу.