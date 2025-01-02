Де Йонг: Думав, що за всі ці роки з Барселоною виграю куди більше титулів, ніж вийшло

Хавбек Барселони Френкі де Йонг висловив розчарування тим фактом, скільки трофеїв він здобув за всі п'ять років перебування у каталонському клубі.

Слова 27-річного нідерландця наводить Фабріціо Романо.

"Чесно кажучи, коли я підписував контракт з Барсою, я не уявляв, що через 5 років виграю тільки Ла Лігу, Копа дель Рей та Суперкубок Іспанії. Я очікував принаймні вдвічі більше, так що це мене розчаровує. Але в дорозі трапляються речі, які ти не можеш передбачити", – заявив де Йонг.

Футболіст поговорив про його бажання підписати новий контракт з "синьо-гранатовими", про що повідомлялося кількома днями раніше.

"Люди думають, що я хочу залишитися в Барсі назавжди, тому що тут настільки хороше життя поза футболом. І це дійсно так, але це менш важливо, ніж те, що відбувається на полі. Якби я відчував, що не можу зробити достатній внесок, або команда не може конкурувати, я б пішов з цього клубу. Продовження мого контракту – це питання для тутешніх газет, але не для мене. Я хочу грати у футбол, а після цього подивлюся, що клуб хоче зі мною робити, і тоді разом з агентом і сім'єю вирішу, що я хочу робити далі".

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Він також розповів про свою травму гомілкостопа, яка доволі часто заважає йому грати.

"На початковій стадії травми гомілкостопа я був зайнятий своєю щиколоткою день та ніч... І це був найскладніший рік для мене. Як тільки я прокидався, я одразу це відчував: "Чи стало гірше? Чи є реакція?". Треба брати до уваги щиколотку, це була серйозна травма".

Френкі де Йонг приєднався до Барселони влітку 2019 року, перейшовши з Аякса за 86 мільйонів євро.

Цього сезону півзахисник взяв участь у 13 матчах каталонців в усіх турнірах, у яких він відзначився одним голом та однією результативною передачею.