Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Де Йонг: Думав, що за всі ці роки з Барселоною виграю куди більше титулів, ніж вийшло

Олексій Погорелов — 2 січня 2025, 16:02
Де Йонг: Думав, що за всі ці роки з Барселоною виграю куди більше титулів, ніж вийшло
Френкі де Йонг
Instagram Френкі де Йонга

Хавбек Барселони Френкі де Йонг висловив розчарування тим фактом, скільки трофеїв він здобув за всі п'ять років перебування у каталонському клубі.

Слова 27-річного нідерландця наводить Фабріціо Романо.

"Чесно кажучи, коли я підписував контракт з Барсою, я не уявляв, що через 5 років виграю тільки Ла Лігу, Копа дель Рей та Суперкубок Іспанії.

Я очікував принаймні вдвічі більше, так що це мене розчаровує. Але в дорозі трапляються речі, які ти не можеш передбачити", – заявив де Йонг.

Футболіст поговорив про його бажання підписати новий контракт з "синьо-гранатовими", про що повідомлялося кількома днями раніше.

"Люди думають, що я хочу залишитися в Барсі назавжди, тому що тут настільки хороше життя поза футболом. І це дійсно так, але це менш важливо, ніж те, що відбувається на полі.

Якби я відчував, що не можу зробити достатній внесок, або команда не може конкурувати, я б пішов з цього клубу.

Продовження мого контракту – це питання для тутешніх газет, але не для мене. Я хочу грати у футбол, а після цього подивлюся, що клуб хоче зі мною робити, і тоді разом з агентом і сім'єю вирішу, що я хочу робити далі".

Читайте також :
Барселона може втратити більше 250 мільйонів євро через сагу імені Ольмо

Він також розповів про свою травму гомілкостопа, яка доволі часто заважає йому грати.

"На початковій стадії травми гомілкостопа я був зайнятий своєю щиколоткою день та ніч... І це був найскладніший рік для мене.

Як тільки я прокидався, я одразу це відчував: "Чи стало гірше? Чи є реакція?". Треба брати до уваги щиколотку, це була серйозна травма".

Френкі де Йонг приєднався до Барселони влітку 2019 року, перейшовши з Аякса за 86 мільйонів євро.

Цього сезону півзахисник взяв участь у 13 матчах каталонців в усіх турнірах, у яких він відзначився одним голом та однією результативною передачею.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Френкі де Йонг

Барселона

Ямал повернувся до тренувань з основною групою Барселони
Барселона може втратити більше 250 мільйонів євро через сагу імені Ольмо
Барселона може виплатити Ольмо усю зарплату до 2030 року
Ми не розглядаємо інших варіантів: Агент Ольмо – про продовження кар’єри Дані за Барселону
Мендеш: Два роки тому Фаті був на вершині світу

Останні новини