Український форвард потрапив у символічну збірну туру чемпіонату Польщі

Український форвард Лехії Богдан В'юнник увійшов у символічну збірну 21-го туру чемпіонату Польщі за версією SofaScore.

Клуб із Гданську на виїзді здолав Заглємбе Люблін із рахунком 3:1. В'юнник відзначився двома результативними передачами.

Богдан отримав оцінку 7,9. Він відіграв 78 хвилин. Окрім двох результативних передач на його рахунку також 1 удар повз площину воріт, 1 вдалий дриблінг, 38 дотиків до м'яча, 13 із 19 точних пасів, а також 2/8 виграних низових дуелей та 2/4 виграні верхові дуелі.

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22-річний В'юнник цього сезону за Лехію провів 19 матчів у чемпіонаті Польщі. На його рахунку 4 голи та 3 результативні передачі.

Нагадаємо, взимку Лехія мала проблеми. Спочатку Польський футбольний союз призупинив дію ліцензії клубу та наклав трансферний бан, але згодом команда вирішила проблеми і бан ліцензія була відновлена.