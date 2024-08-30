Аль-Ахлі готовий заплатити 40 млн фунтів за форварда збірної Англії

Футбольний клуб Аль-Ахлі активно шукає нападника. Саудівський клуб просунувся у перемовинах із Брентфордом щодо Айвана Тоні.

Про це повідомляють журналіст Бен Джейкобс та Девід Орнштейн у соцмережі "Х".

За інформацією від Джейкобса, Аль-Ахлі готовий заплатити за 28-річного форварда 40 млн фунтів. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 50 млн євро.

Орнштейн підтверджує це. Він уточнює, що Айван найближчим часом має пройти медичний огляд, а умови трансферу між клубами уже погоджені.

Поки що невідомо, як це скажеться на бажанні Аль-Ахлі підписати Віктора Осімгена.

🚨 Al-Ahli have also now agreed a fee for Ivan Toney in excess of £40m. pic.twitter.com/gCob7AFv8J — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 30, 2024

🚨 Al Ahli reach agreement on proposed signing of Ivan Toney from Brentford. Deal in place between #AlAhli + #BrentfordFC. Personal terms for 28yo sorted & England int’l striker to undergo medical. Unclear on repercussions for Victor Osimhen @TheAthleticFC https://t.co/NNb5vDnzrR — David Ornstein (@David_Ornstein) August 30, 2024

Брентфорд придбав Тоні влітку 2020 року за 5,6 млн євро у Пітерборо. На його рахунку 1 гол за 6 матчів у складі збірної Англії.