Аль-Ахлі готовий заплатити 40 млн фунтів за форварда збірної Англії
Айван Тоні
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Футбольний клуб Аль-Ахлі активно шукає нападника. Саудівський клуб просунувся у перемовинах із Брентфордом щодо Айвана Тоні.
Про це повідомляють журналіст Бен Джейкобс та Девід Орнштейн у соцмережі "Х".
За інформацією від Джейкобса, Аль-Ахлі готовий заплатити за 28-річного форварда 40 млн фунтів. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 50 млн євро.
Орнштейн підтверджує це. Він уточнює, що Айван найближчим часом має пройти медичний огляд, а умови трансферу між клубами уже погоджені.
Поки що невідомо, як це скажеться на бажанні Аль-Ахлі підписати Віктора Осімгена.
Брентфорд придбав Тоні влітку 2020 року за 5,6 млн євро у Пітерборо. На його рахунку 1 гол за 6 матчів у складі збірної Англії.