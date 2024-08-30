Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Аль-Ахлі готовий заплатити 40 млн фунтів за форварда збірної Англії

Руслан Травкін — 30 серпня, 11:53
Аль-Ахлі готовий заплатити 40 млн фунтів за форварда збірної Англії
Айван Тоні
Getty images

Футбольний клуб Аль-Ахлі активно шукає нападника. Саудівський клуб просунувся у перемовинах із Брентфордом щодо Айвана Тоні.

Про це повідомляють журналіст Бен Джейкобс та Девід Орнштейн у соцмережі "Х".

За інформацією від Джейкобса, Аль-Ахлі готовий заплатити за 28-річного форварда 40 млн фунтів. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 50 млн євро.

Орнштейн підтверджує це. Він уточнює, що Айван найближчим часом має пройти медичний огляд, а умови трансферу між клубами уже погоджені.

Поки що невідомо, як це скажеться на бажанні Аль-Ахлі підписати Віктора Осімгена.

Брентфорд придбав Тоні влітку 2020 року за 5,6 млн євро у Пітерборо. На його рахунку 1 гол за 6 матчів у складі збірної Англії.

Аль-Ахлі Брентфорд Футбольні трансфери

Брентфорд

Жеребкування 3 раунду Кубку ліги: Челсі Мудрика зіграє проти команди Ліги 2, Арсенал прийме Болтон
Борнмут Забарного програв Вест Гему, Брентфорд Ярмолюка здолав Колчестер у Кубку ліги
Ярмолюк — у старті на матч Кубка Ліги проти Колчестера, Забарний — в запасі на гру проти Вест Гема
Борнмут Забарного зіграє проти Вест Гема, Брентфорд Ярмолюка зустрінеться з Колчестером у Кубку футбольної ліги
Челсі намагається перехопити зіркового форварда

Останні новини