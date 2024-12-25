Конкуренція для Довбика? Рома та дві інші команди Серії А запросили інформацію щодо форварда Наполі

Нападник Наполі Джакомо Распадорі став предметом інтересу одразу трьох команд Серії А.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, Рома, Аталанта та Ювентус запросили у неаполітанців інформацію щодо 24-річного італійця.

Варто зазначити, що й сам Распадорі хоче змінити клубну прописку, щоб отримувати більше ігрового часу.

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Цього сезону Джакомо провів на полі всього 481 хвилину (11 матчів), за які він встиг відзначитися однією результативною передачею.

Для Распадорі цей сезон став другим у складі Наполі, який придбав футболіста влітку 2023 року, заплативши Сассуоло 27 мільйонів євро. Зараз Transfermarkt оцінює форварда у 15 мільйонів.

Нагадаємо, що один з одноклубників Артема Довбика по Ромі передумав залишати команду під час зимового трансферного вікна.