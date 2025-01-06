РБ Лейпциг веде "позитивні переговори" щодо придбання форварда Мілана

РБ Лейпциг та Мілан ведуть продуктивні переговори щодо потенційного трансфера форварда Ноа Окафора.

Про це повідомляє журналіст Relevo Маттео Моретто.

За інформацією джерела, переговори про 24-річного швейцарця відчуваються злагодженими, сторони вірять, що цей перехід може відбутися цього місяця. Буде це оренда чи повноцінний трансфер, наразі невідомо.

Окафор приєднався до Мілана влітку 2023 року, перейшовши з РБ Зальцбурга за 15,5 мільйона євро. Проте за півтора роки на "Сан-Сіро" нападний збірної Швейцарії так і не зміг вибороти місце в основному складі "россонері".

Цього сезону Окафор взяв участь у 16 матчах, переважно виходячи з лави запасних, відігравши у сумі 550 хвилин. Ноа записав на свій рахунок один гол та дві результативні передачі.

Раніше колишній тренер Мілана Стефано Піолі (жартома) заявив, що нинішній тренер Інтера Сімоне Індзагі має бути вдячним йому за роботу, яку той зараз має.