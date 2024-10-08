Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Нападник Кривбасу отримав виклик до збірної Нігеру

Олексій Мурзак — 8 жовтня, 21:45
Нападник Кривбасу отримав виклик до збірної Нігеру
Даліель Соса
ФК Кривбас

Форвард Кривбаса Даніель Соса отримав виклик і вирушив у розташування збірної Нігеру на матчі відбору КАН-2025.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

Збірна Нігеру в межах турніру зіграє два поєдинки проти Анголи, які відбудуться 11 та 15 жовтня.

Соса виступає за збірну Нігеру з жовтня 2021 року та всього провів 17 матчів, у яких забив 6 голів. Востаннє Соса зіграв за Нігер 9 вересня цього року у поєдинку Кубку Африканських Націй проти Гани – 1:1.

Цього сезону Соса зіграв 8 матчів за Кривбас, у яких відзначився 1 голом.

Раніше стало відомо, що захисник Шахтаря Алаа Грам отримав виклик до збірної Тунісу.

Кривбас

Кривбас

Вівчаренко розповів, чому Динамо провалило другий тайм матчу проти Кривбаса
Динамо виривається в одноосібні лідери, бенефіс Судакова. Підсумки 9 туру УПЛ
Чемпіонат УПЛ сезону-2024/25: календар та результати матчів
Динамо завдяки голам Рубчинського та Буяльського мінімально здолало Кривбас у 9 турі УПЛ
Динамо зіграє проти Кривбаса, Шахтар – з ЛНЗ у 9 турі УПЛ

Останні новини