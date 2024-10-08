Нападник Кривбасу отримав виклик до збірної Нігеру

Форвард Кривбаса Даніель Соса отримав виклик і вирушив у розташування збірної Нігеру на матчі відбору КАН-2025.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

Збірна Нігеру в межах турніру зіграє два поєдинки проти Анголи, які відбудуться 11 та 15 жовтня.

Соса виступає за збірну Нігеру з жовтня 2021 року та всього провів 17 матчів, у яких забив 6 голів. Востаннє Соса зіграв за Нігер 9 вересня цього року у поєдинку Кубку Африканських Націй проти Гани – 1:1.

Цього сезону Соса зіграв 8 матчів за Кривбас, у яких відзначився 1 голом.

Раніше стало відомо, що захисник Шахтаря Алаа Грам отримав виклик до збірної Тунісу.