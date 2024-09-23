Фонсека: Давно не бачив команду, яка б створила Інтеру так багато проблем

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека вважає, що його команда стала першим колективом за тривалий час, якому вдалося створити Інтеру чимало проблем.

Про це він сказав після перемоги над чинними чемпіонами Італії. Його слова наводить Football Italia.

"Мілан довго не перемагав у дербі, тож, звісно, це було важливо для нашої поточної форми. Гравці проявили багато мужньості, і ми заслужили на перемогу. Я давно не бачив команду, яка б створила Інтеру так багато проблем", – сказав Фонсека.

Перемога в дербі врятувала португальського тренера від можливого звільнення, адже перед грою в багатьох італійських ЗМІ писали, що з Фонсекою неминуче припинять співпрацію в разі поразки від Інтера.