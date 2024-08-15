Перес: Мбаппе задоволений своїм дебютом за Реал
Флорентіно Перес та Кіліан Мбаппе
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Президент мадридського Реала Флорентіно Перес прокоментував дебют французького нападника Кіліана Мбаппе за "вершкових".
Слова функціонера наводить видання Marca.
"Кіліан дуже задоволений своїм дебютом. Його старт у Реалі вийшов правильним. Він був радий завоювати трофей. Видно, що йому подобається бути з нами", — зізнався Перес.
Нагадаємо, вчора, 14 серпня, мадридський клуб виграв Суперкубок УЄФА, здолавши італійську Аталанту. Мбаппе відзначився дебютним голом за новий клуб.
Мбаппе не захотів продовжувати контракт із ПСЖ та перейшов у Реал на правах вільного агента. Француз вирішив виступати під 9 номером у королівському клубі.