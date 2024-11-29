Флік анонсував повернення Ямала на поле

Головний тренер Барселони Ганс-Діттер Флік заявив, що вінгер каталонців Ламін Ямал відновився від травми та готовий повернутися на поле в грі 15 туру іспанської Ла Ліги проти Лас-Пальмаса, яка відбудеться в суботу, 30 листопада, о 15:00 за київським часом.

Слова німецького фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Ламін Ямал повернувся і готовий грати. Ми ще не вирішили, чи вийде він у старті, але він буде грати. Такий план", – заявив Флік.

🚨🔵🔴 Hansi Flick confirms: “Lamine Yamal is back and he's ready to play”.



“We haven't decided yet if he'll start, but he will play. That’s the plan”. pic.twitter.com/jububU5wQL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2024

Ламін Ямал пропустив минулу гру іспанської Ла Ліги проти Сельти (2:2), матчі збірної Іспанії в Лізі націй та поєдинок Ліги чемпіонів проти Бреста через забій, який він отримав ще у грі ЛЧ з сербською Црвеною Звезди (5:2).

У 17-річного гравця діагностували синдесмоз правого гомілковостопного суглоба 1-го ступеня.

Напередодні Ямал здобув нагороду Golden Boy-2024. Іспанець переміг у голосуванні за найкращого гравця Європи у віці до 21 року та у віці 17 років та 4 місяців став наймолодшим переможцем у цій номінації.

У сезоні-2023/24 Ямаль зіграв 50 матчів, у яких відзначився 7 забитими м'ячами та віддав 7 результативних передач. Також він став переможцем Євро-2024 зі збірною Іспанії.