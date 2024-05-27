Барселона визначилась з новим головним тренером
Колишній тренер Баварії та збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік очолить Барселону.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
У вівторок, 28 травня, спеціаліст прибуде у Барселону та підпише контракт. Угода буде розрахована до 2026 року.
Ганс-Дітер знаходиться без роботи з вересня минулого року – тоді його було звільнено з посади головного тренера збірної Німеччини. Найбільшого успіху в кар'єрі він досягнув з Баварією, з якою двічі вигравав Бундеслігу, ставав переможцем Кубка Німеччини та тріумфував у Лізі чемпіонів (2019-20).
Раніше повідомлялося, що Флік міг повернутися у Баварію. Однак не зміг домовитися з мюнхенцями.
Напередодні Хаві Ернандес попрощався з уболівальниками каталонського клубу.