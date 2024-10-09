У Парижа будуть нові власники: Ред Булл планує купити акції клубу

Лідер французької Ліги 2 Париж отримає нових власників у 2027 році. Акції клубу планують придбати групи LVMH та Ред Булл.

Про це повідомляє L'Equipe.

РБ отримає приблизно 15% акцій, а власники LVMH, родина Арно, матимуть у своїх володіннях 55-56% акцій. Своєю чергою голова і мажоритарний акціонер паризького клубу П'єр Ферраччі збереже близько 30% капіталу до 2027 року.

Зазначається, що нові власники ставлять перед командою цілю за два роки вийти в Лігу 1 та стати стабільним учасником Ліги чемпіонів.

ФК Париж заснований у 1969 році, востаннє виступав у Лізі 1 ще в далекому сезоні-1978/79, коли посіли 19 місце.

Нагадаємо, у власності Ред Булл є декілька іменитих клубів, зокрема австрійський Зальцбург та німецький Лейпциг.