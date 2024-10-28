Приниження Роми Довбика у матчі з Фіорентиною: огляд поєдинку Серії А

Фіорентина вдома впевнено обіграла римську Рому у межах 9 туру італійської Серії А.

Огляд матчу

Український нападник Роми Артем Довбик відіграв весь матч та отримав одну з найнижчих оцінок за гру.

Зазначимо, що курйозним дебютом за "вовків" відзначився німецький захисник Макс Гуммельс. Оборонець з'явився на 67-й хвилині гри, а вже на 71-й забив гол у свої ворота.

Чемпіонат Італії – Серія А-2024/25

9 тур, 27 жовтня

Фіорентина – Рома 5:1 (3:1)

Голи: 1:0 – Кім, 2:0 – 17 Бельтран, 2:1 – 39 Коне, 3:1 – 41 Кін, 4:1 – 52 Бове, 5:1 – 71 Гуммельс

Перемога дозволила Фіорентині піднялася в зону Ліги чемпіонів. Рома з 10 балами в активі тепер посідає 11-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії. Для римлян це друга поспіль поразка у Серії А.