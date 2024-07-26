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Визначилось місце проведення фіналу Турніру чотирьох

Владислав Уткін — 26 липня, 22:14
Визначилось місце проведення фіналу Турніру чотирьох

Визначилось місце проведення фінального матчу "Турніру чотирьох" між Минаєм та Лівим берегом за вакантне місце в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляють офіційні ресурси УПЛ.

Поєдинок пройде у Рівному на стадіоні "Авангард".

Гра відбудеться у вівторок, 30 липня, та розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Лівий берег у серії пенальті сенсаційно обіграв Металіст 1925. Минай, відігравшись наприкінці поєдинку з Епіцентром, також вирвав путівку до фіналу в серії одинадцятиметрових.

Лівий берег Минай Чемпіонат України, УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

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