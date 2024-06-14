Лам: За останні 10 років багато турнірів пройшли в авторитарних країнах

Колишній захисник збірної Німеччини, а нині турнірний директор Євро-2024 Філіпп Лам розповів про вибір місця проведення цьогорічної континентальної першості.

Чемпіон світу 2014 року відповів на питання журналіста Tribuna.com.

"Моя нова роль на чемпіонаті Європи? Це, звісно, ​​принципово новий рівень відповідальності для мене. Якщо раніше від нас залежав настрій вболівальників збірної Німеччини, то зараз уболівальників усіх 24 команд та загалом глядачів турніру по всьому світу.

За останні 10 років дуже багато спортивних топтурнірів, включаючи Олімпіади та чемпіонати світу, проходили в авторитарних країнах. Що робило їх частково інструментом самоствердження цих режимів. Сьогодні ми у Німеччині хочемо показати приклад проведення великого спортивного свята у європейському стилі — зробивши його відкритим, інклюзивним. Повернувши футболу його початкове призначення: виявлення найсильнішого на полі та справжні емоції для вболівальників довкола.

Ми зробимо все, щоб вболівальники, у тому числі вболівальники збірної України, які приїхали до Німеччини, відчували себе в повній безпеці. А прості німецькі люди, певен, скористаються цим шансом для демонстрації своєї солідарності із народом України", — сказав Лам.