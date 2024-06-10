Філіпп Лам: Впевнений, що на Євро-2024 збірна України відчує велику солідарність

Філіпп Лам вважає, що вболівальники з усієї Європи проявлять солідарність до українців під час Євро-2024 у Німеччині.

Про це він написав у своїй колонці "Погляди футболіста", яка була опублікована на Tribuna.com.

"Цього разу також синьо-жовті кольори відіграватимуть особливу роль. Вдома Україна бореться за свою свободу – і свободу Європи. Я впевнений, що їхня футбольна команда відчує велику солідарність на стадіонах і на вулицях протягом наступних кількох тижнів", — написав Лам.

Зазначимо, що Філіпп є турнірним організатором Євро-2024.

Завтра, 11 червня, збірна України проведе завершальний товариський матч у межах підготовки до турніру. Суперник — збірна Молдови.

Чемпіонат Європи в Німеччині команда Сергія Реброва розпочне поєдинком проти Румунії, який відбудеться в понеділок, 17 червня.