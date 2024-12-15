Інцидент був ненавмисним: ФІФА відповіла на лист УАФ щодо мапи України без Криму

Українська асоціація футболу отримала лист від ФІФА (Federation internationale de football association), в якому отримала роз'яснення щодо ситуації з мапою України без Криму під час проведення жеребкування кваліфікації на ЧС-2026.

Лист-відповідь від ФІФА УАФ розмістила на власному сайті.

"Ми підтверджуємо отримання вашого листа від 13 грудня 2024 року та хочемо подякувати вам за те, що звернули нашу увагу на зазначене питання. Ми з глибокою повагою ставимося до занепокоєння, висловленого Українською асоціацією футболу і розуміємо чутливість даного питання.

Інфографічна карта, про яку йдеться, була розроблена третьою стороною – зовнішнім підрядником з надання відповідних послуг.

Виявивши проблему, ми негайно здійснили кроки для вирішення ситуації, зокрема вжили заходів для видалення зображення з обігу. Крім того, ми проводимо внутрішню перевірку, аби переконатися, що такі помилки не повторяться в майбутньому.

Ми цілком усвідомлюємо делікатність цього питання, і хоча інцидент був ненавмисним, ми щиро шкодуємо про будь-яку моральну шкоду, яку він міг заподіяти, і цінуємо ваше розуміння навзаєм, оскільки ми з усією відповідальністю працюємо над вирішенням цієї ситуації.

Будь ласка, вільно звертайтеся до нас, якщо вам знадобляться додаткові роз’яснення або ви захочете надалі ширше обговорити це питання", – сказано в листі.