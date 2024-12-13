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Неприємно таке бачити: Трубін – про показ України без Криму під час жеребкування відбору ЧС-2026

Олексій Мурзак — 13 грудня 2024, 17:30
Неприємно таке бачити: Трубін – про показ України без Криму під час жеребкування відбору ЧС-2026
Анатолій Трубін
slbenfica.pt

Воротар збірної України та Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував ситуацію з ФІФА, яка під час жеребкування відбору на ЧС-2026 показала на карті територію України без Криму.

Свою думку він висловив у соцмережі Instagram.

"Мені, як громадянину України, неприємно бачити такі "помилки". Крим – це Україна", – написав Трубін.

Нагадаємо, збірна Україна з другого кошика потрапила у групу D з чотирма командами. Суперниками "синьо-жовтих" буде переможець пари Франція – Хорватія у чвертьфіналі Ліги націй, Ісландія та Азербайджан.

ФІФА Збірна України з футболу Анатолій Трубін ЧС-2026

ФІФА

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