Неприємно таке бачити: Трубін – про показ України без Криму під час жеребкування відбору ЧС-2026

Воротар збірної України та Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував ситуацію з ФІФА, яка під час жеребкування відбору на ЧС-2026 показала на карті територію України без Криму.

Свою думку він висловив у соцмережі Instagram.

"Мені, як громадянину України, неприємно бачити такі "помилки". Крим – це Україна", – написав Трубін.

Нагадаємо, збірна Україна з другого кошика потрапила у групу D з чотирма командами. Суперниками "синьо-жовтих" буде переможець пари Франція – Хорватія у чвертьфіналі Ліги націй, Ісландія та Азербайджан.