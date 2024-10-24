Україна втратила одну позицію у рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.

Збірна України з футболу, маючи в активі 1552,37 бала, втратила одну позицію, ставши 25-ю у світовому тоталі.

Рейтинг ФІФА станом на 24 жовтня 2024 року

1. Аргентина – 1883,5

2. Франція – 1859,85

3. Іспанія – 1844,33

4. Англія – 1807,83

5. Бразилія – 1784,37

6. Бельгія – 1761,27

7. Португалія – 1752,68

8. Нідерланди – 1748,24

9. Італія – 1729,4

10. Колумбія – 1724,37

...25. Україна 1552,37

Відзначимо, що після публікації попередньої версії рейтингу збірна України провела матчі Ліги націй проти Грузії (1:0) та Чехії (1:1).

Суперники у групі В1 Ліги націй-2024/2025 посідають такі місця: Чехія – 45-та (+1), Албанія – 65-та (+2), Грузія – 67-ма (-1).

Раніше повідомлялось, що після нічиєї з Чехією Україна втратила шанси потрапити до першого кошика під час жеребкування відбору на ЧС-2026, яке відбудеться 13 грудня 2024 року.