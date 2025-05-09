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Понад 6 млн доларів: ФІФА суттєво збільшила штрафи за прояви расизму

Микола Дендак — 9 травня 2025, 23:30
Понад 6 млн доларів: ФІФА суттєво збільшила штрафи за прояви расизму
ФІФА
The Athletic

Міжнародна федерація футболу переглянула штрафи за прояви расизму та суттєво збільшила суму максимального покарання.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Відтепер за такого типу порушення доведеться заплатити до 5 мільйонів швейцарських франків (6 014 748 млн доларів).

Також ФІФА залишає за собою право подавати апеляцію до Спортивного арбітражного суду на рішення у справах про расизм та втручатися у випадках відсутності достатніх дій з боку відповідної асоціації-члену ФІФА.

Асоціації-члени відтепер зобов'язані адаптувати свої дисциплінарні положення для приведення їх у відповідність до загальних принципів КДК.

"Переглянутий Дисциплінарний кодекс є кроком вперед у досягненні мети ФІФА щодо вдосконалення нормативної бази для переслідування та покарання за дискримінацію та расистські образи", – сказав президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Нагадаємо, напередодні Міжнародна федерація футболу прийняла рішення збільшити кількість країн-учасниць жіночого чемпіонату світу до 48 збірних.

Раніше Інфантіно під час конгресу УЄФА в Белграді заявив, що хоче якомога швидшого повернення Росії в міжнародні футбольні змагання.

ФІФА расизм

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