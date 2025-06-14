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Халтура не пройшла: на сербському телебаченні показали нарізку з відеогри замість огляду матчу збірної

Богдан Войченко — 14 червня 2025, 00:06
Скріншот
Халтура не пройшла: на сербському телебаченні показали нарізку з відеогри замість огляду матчу збірної

Несподіваний фейл в прямому ефірі привернув увагу глядачів по всьому світу і все через огляд футбольного матчу.

Один із сербських національних телеканалів планував показати нарізку гри збірної Сербії проти Андорри (3:0) у межах кваліфікації до чемпіонату світу, але щось пішло не так.

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Замість справжніх футбольних моментів у студії раптом з'явився геймплей з футбольного симулятора eFootball від Konami.

На екрані понад 20 секунд транслювалися кадри з відеогри, перш ніж сюжет несподівано завершився. Уважні фанати миттєво помітили підміну, через що ролик миттєво став вірусним у соцмережах.

Телеканал поки не прокоментував інцидент, але схоже, редактор монтажу точно не уникне "розбору польотів".

Раніше повідомлялося, що зірковий футболіст клубу АПЛ стане ігровим персонажем у відомій онлайн-грі.

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