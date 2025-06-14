Халтура не пройшла: на сербському телебаченні показали нарізку з відеогри замість огляду матчу збірної
Несподіваний фейл в прямому ефірі привернув увагу глядачів по всьому світу і все через огляд футбольного матчу.
Один із сербських національних телеканалів планував показати нарізку гри збірної Сербії проти Андорри (3:0) у межах кваліфікації до чемпіонату світу, але щось пішло не так.
Замість справжніх футбольних моментів у студії раптом з'явився геймплей з футбольного симулятора eFootball від Konami.
На екрані понад 20 секунд транслювалися кадри з відеогри, перш ніж сюжет несподівано завершився. Уважні фанати миттєво помітили підміну, через що ролик миттєво став вірусним у соцмережах.
Телеканал поки не прокоментував інцидент, але схоже, редактор монтажу точно не уникне "розбору польотів".
Раніше повідомлялося, що зірковий футболіст клубу АПЛ стане ігровим персонажем у відомій онлайн-грі.