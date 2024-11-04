Капітан МЮ: Легше позбутися тренера, ніж 15 гравців

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш висловився про звільнення Еріка тен Гага.

Слова португальського півзахисника наводить ESPN.

"Коли тренера звільняють, ти маєш взяти провину на себе, бо команда грає недостатньо добре. Легше позбутися тренера, ніж 15 гравців. Я говорив з Еріком тен Гагом і вибачився перед ним. Я був розчарований, що він пішов, і намагався допомогти йому.

Я не забивав голи, ми не забивали голи, і я відчуваю відповідальність. Ні для кого в клубі не добре, коли тренер залишає команду. Команда не найкраща, результати не найкращі, а він той, хто за це розплачується", – сказав Фернандеш.