Мілан відмовився від Зінченка через його високу зарплату

Мілан припинив роботу над можливим трансфером захисника Арсенала Олександра Зінченка.

Про це повідомляє журналіст Football Italia Альфредо Педулла.

За його інформацію, італійський клуб відлякали надмірно високі запити Зінченка щодо зарплати. Саме тому Мілан перемкнув свою увагу на захисника Гента Арчі Брауна. Скаути "россонері" слідкують за 23-річним англійцем вже більше року.

Контракт Брауна з бельгійським клубом діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 7 мільйонів євро. Новий гравець на позицію лівого захисника Мілану необхідний після продажу Тео Ернандеса в Аль-Хіляль.

Раніше повідомлялося про інтерес до Зінченка з боку Вест Гема. Проте англійський клуб хоче детальніше вивчити стан здоров’я українця.