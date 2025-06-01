Фанати клубу українця з МЛС відсвяткували перемогу з прапором Росії на трибунах

Вболівальники Лос-Анджелесу, у складі якого грає українець Артем Смоляков, відзначились з дивного боку під час святкування перемоги над Америкою в межах плей-ін КЧС.

Клуб опублікував післяматчеве фото на фоні трибуни, де розмістились фанати, на якому видно прапор Росії.

Окрім того, на відео святкування виходу на Клубний чемпіонат світу також помітно прапор країни-агресора, яка щодня вбиває українців.

Who we play for 🖤💛 pic.twitter.com/Yhkygt7rl9 — LAFC (@LAFC) June 1, 2025

Зазначимо, що сам Смоляков провів весь матч на лаві для запасних.

Лос-Анджелес та Америка грали плей-ін через рішення ФІФА виключити Леон з розіграшу турніру через порушення, пов'язане із власником клубу.

Оновлений КЧС проходитиме цього літа в США з 15 червня до 13 липня. У своїй групі Лос-Анджелес зіграє проти лондонського Челсі, бразильського Фламенго та Есперанса з Тунісу.

Раніше визначився транслятор Клубного чемпіонату світу в Україні.