Фанати клубу українця з МЛС відсвяткували перемогу з прапором Росії на трибунах
Вболівальники Лос-Анджелесу, у складі якого грає українець Артем Смоляков, відзначились з дивного боку під час святкування перемоги над Америкою в межах плей-ін КЧС.
Клуб опублікував післяматчеве фото на фоні трибуни, де розмістились фанати, на якому видно прапор Росії.
Окрім того, на відео святкування виходу на Клубний чемпіонат світу також помітно прапор країни-агресора, яка щодня вбиває українців.
Зазначимо, що сам Смоляков провів весь матч на лаві для запасних.
Лос-Анджелес та Америка грали плей-ін через рішення ФІФА виключити Леон з розіграшу турніру через порушення, пов'язане із власником клубу.
Оновлений КЧС проходитиме цього літа в США з 15 червня до 13 липня. У своїй групі Лос-Анджелес зіграє проти лондонського Челсі, бразильського Фламенго та Есперанса з Тунісу.
Раніше визначився транслятор Клубного чемпіонату світу в Україні.