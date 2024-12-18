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Уболівальники Борнмута визнали Забарного найкращим гравцем матчу з Вест Гемом

Олександр Булава — 18 грудня 2024, 19:25
Уболівальники Борнмута визнали Забарного найкращим гравцем матчу з Вест Гемом
Ілля Забарний
Getty Images

Українець Ілля Забарний вдруге поспіль визнаний гравцем матчу в складі Борнмута проти Вест Гема за версією фанатів "вишень".

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На його рахунку 4 винеси м'яча, 2 заблоковані удари, 3 виграні верхові дуелі та 77% точних передач (41 з 53).

Нагадаємо, що Борнмут на останніх хвилинах зрівняв рахунок у грі з Вест Гемом завдяки голу Унала. Після 16 зіграних матчів команда розмістилась на восьмому місті в турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 24 очки.

Нагадаємо, Забарний був визнаний найкращим гравцем поєдинку проти Іпсвіча.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Ілля Забарний

Ілля Забарний

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