Уболівальники Борнмута визнали Забарного найкращим гравцем матчу з Вест Гемом

Українець Ілля Забарний вдруге поспіль визнаний гравцем матчу в складі Борнмута проти Вест Гема за версією фанатів "вишень".

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На його рахунку 4 винеси м'яча, 2 заблоковані удари, 3 виграні верхові дуелі та 77% точних передач (41 з 53).

The people have spoken 🗳️



Your Cherries Man of the Match for #BOUWHU, Illia Zabarnyi 🫡💪 pic.twitter.com/pdeSaW2zIG — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) December 18, 2024

Нагадаємо, що Борнмут на останніх хвилинах зрівняв рахунок у грі з Вест Гемом завдяки голу Унала. Після 16 зіграних матчів команда розмістилась на восьмому місті в турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 24 очки.

Нагадаємо, Забарний був визнаний найкращим гравцем поєдинку проти Іпсвіча.